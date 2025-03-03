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Военная операция на Украине ,  
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В Перми женщина подожгла банкомат

Сюжет
Военная операция на Украине

В центре Перми полиция задержала женщину, которая подожгла банкомат, сообщили «РИА Новости» в краевом управлении МВД.

Там уточнили, что утром 2 марта было разбито окно в здании на улице Ленина. Затем в помещение проникла женщина, облила банкомат горючей жидкостью и подожгла.

В полиции рассказали, что заведено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК — умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В Перми на улице Ленина, 66 располагается «Альфа Банк».

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Политика

В МВД разных регионов России регулярно сообщают о случаях поджогов банкоматов по указанию мошенников. Так, в декабре 2024 года в городе Бологое Тверской области мужчина попытался поджечь отделение банка ВТБ. По данным полиции, мужчина в Бологом, вероятно, действовал по указанию мошенников, работавших из Украины. Отделение ВТБ расположено на улице Кирова, а поджигатель — 56-летний местный житель. Сотрудники банка удерживали его до приезда полицейских, возгорание потушили раньше пожарных, пострадавших нет. МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК.

Прокуратура Москвы предупреждала об уголовной ответственности за поджоги банков, даже сделанные по призыву телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов.

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Теги
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