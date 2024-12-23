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Военная операция на Украине ,  
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В Перми за два часа подожгли два банкомата

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Управление МВД России по Тверской области
Фото: Управление МВД России по Тверской области

В городе Бологое Тверской области мужчина попытался поджечь отделение банка ВТБ, а в Перми злоумышленнники подожгли два банкомата, сообщили пресс-службы полиции Тверской области и Прикамья в своих телеграм-каналах.

ТАСС в правоохранительных органах пояснили, что мужчина в Бологом, вероятно, действовал по указанию мошенников, работавших из Украины. Отделение ВТБ расположено на улице Кирова, а поджигатель — 56-летний местный житель. Сотрудники банка удерживали его до приезда полицейских, возгорание потушили раньше пожарных, пострадавших нет. МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России.

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Пермская полиция сообщила о задержании возможного поджигателя банкомата, расположенного в Индустриальном районе Перми. Позже пресс-служба ведомства написала о втором случае поджога. На этот раз на ул. Ленина очевидцы задержали 50-летнюю женщину, которая может быть причастна к произошедшему. Ее передали в полицию.

Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенников
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее прокуратура Москвы предупредила об уголовной ответственности за поджоги банков, даже сделанные по призыву телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Ответственность за такое нарушение предусматривает статья 167 Уголовного кодекса России (умышленные уничтожение или повреждение имущества, она предполагает до пяти лет лишения свободы).

МВД сообщило о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». В ведомстве пояснили, что в последние дни в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили». Как уточнили в МВД, жертвами двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».

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Теги
Пермь Тверская область банкомат поджог
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