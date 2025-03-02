Маск осудил Европу и Зеленского за «шикарные ужины» на фоне продолжающихся боев

Маск осудил Европу и Зеленского за ужины, пока «мужчины умирают в окопах»

Американский миллиардер Илон Маск осудил лидеров Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского за «шикарные ужины», проводимые на фоне военной операции Киева и Москвы.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?», — написал он в своем Х.

Так Маск прокомментировал экстренный съезд лидеров стран ЕС в Великобритании по вопросам украинского конфликта.

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