Маск осудил Европу и Зеленского за ужины, пока «мужчины умирают в окопах»
Американский миллиардер Илон Маск осудил лидеров Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского за «шикарные ужины», проводимые на фоне военной операции Киева и Москвы.
«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?», — написал он в своем Х.
Так Маск прокомментировал экстренный съезд лидеров стран ЕС в Великобритании по вопросам украинского конфликта.
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