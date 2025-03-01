Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время спора в Белом доме

Илон Маск (Фото: Al Drago / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на остановке украинского конфликта, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия. Об этом заявил американский бизнесмен и куратор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в своей соцсети Х.

Встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом прошла накануне, 28 февраля. Стороны собирались подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры перешли в перепалку, и подписание сделки было отменено.

«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить деньги, чтобы продолжить ее», — написал Маск.

После визита Зеленского в Белый дом Маск также заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины. The Washington Post со ссылкой на источник писала, что из-за спора президентов в США могут прекратить поставки военной помощи Украине. Москва осуждает передачу Западом оружия Киеву.