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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время спора в Белом доме

Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Al Drago / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на остановке украинского конфликта, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия. Об этом заявил американский бизнесмен и куратор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в своей соцсети Х.

Встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом прошла накануне, 28 февраля. Стороны собирались подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры перешли в перепалку, и подписание сделки было отменено.

«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить деньги, чтобы продолжить ее», — написал Маск.

Маск заявил о необходимости проверки переданной Украине военной помощи
Политика

После визита Зеленского в Белый дом Маск также заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины. The Washington Post со ссылкой на источник писала, что из-за спора президентов в США могут прекратить поставки военной помощи Украине. Москва осуждает передачу Западом оружия Киеву.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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