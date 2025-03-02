СК возбудил уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Мытищах

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.

По данным следствия, у посетителя произошел конфликт с охраной торгового центра, в результате чего мужчина сделал несколько выстрелов, по предварительным данным, из травматического оружия.

Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла около 17:10 мск 2 марта. В результате инцидента пострадали три человека. Полиция уже задержала стрелка.

В прокуратуре сообщили, что сотрудники охраны торгового центра сначала не пропустили мужчину в здание, он распылил в их сторону газовый баллон и ушел. Вскоре, по данным прокуратуры, он вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.

На кадрах, сделанных очевидцами, попал момент драки трех охранников и посетителя. После нее сотрудники охраны спустились с мужчиной вниз по эскалатору, и вскоре раздались звуки выстрелов.