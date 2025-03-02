Прокуратура назвала причину стрельбы в ТЦ в Мытищах
Причиной стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи стал конфликт между охраной и посетителем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Охранники торгового центра сначала не пропустили мужчину в здание, он распылил в их сторону газовый баллон и ушел. «Однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов», — рассказали в ведомстве.
Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла около 17:10 мск 2 марта. В результате инцидента пострадали три человека. По данным телеграм-канала Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Полиция уже задержала стрелка.
Очевидцы также засняли произошедшее. На видео попал момент драки трех охранников и посетителя. После нее сотрудники охраны спустились с мужчиной вниз по эскалатору, и вскоре раздались звуки выстрелов.
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