Прокуратура назвала причину стрельбы в ТЦ в Мытищах

Прокуратура: стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной

Фото: Прокуратура Московской области

Причиной стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи стал конфликт между охраной и посетителем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Охранники торгового центра сначала не пропустили мужчину в здание, он распылил в их сторону газовый баллон и ушел. «Однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов», — рассказали в ведомстве.

Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла около 17:10 мск 2 марта. В результате инцидента пострадали три человека. По данным телеграм-канала Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Полиция уже задержала стрелка.

Очевидцы также засняли произошедшее. На видео попал момент драки трех охранников и посетителя. После нее сотрудники охраны спустились с мужчиной вниз по эскалатору, и вскоре раздались звуки выстрелов.