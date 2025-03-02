Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиковой продукцией в деревне Большое Буньково Московской области, сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее ведомство сообщило, что возгорание удалось локализовать на площади 9,5 тыс. кв. м. Тушение было осложнено высокой пожарной нагрузкой склада и наличием газовых баллонов в помещении. У здания также обрушилась кровля на площади 2,5 тыс. кв. м.
Пожар на складе с пластиком в подмосковной деревне Большое Буньково начался утром 2 марта. В тушении пожара принимают участие 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Данных о пострадавших нет.
Прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электропроводки или плафона освещения.
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