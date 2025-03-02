Турбизнес заявил об отсутствии жалоб на заболевание вирусом денге на Бали

Бали, Индонезия (Фото: Xu Qin / XinHua / Global Look Press)

Туристические компании, турагентства и страховые компании не получали жалоб от туристов и не фиксировали рост заболеваемости лихорадкой денге на Бали, сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее о росте заболеваемости лихорадкой денге среди российских туристов на Бали сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, этот вирус подхватили десятки россиян от комаров.

«Никакие сообщения ни от операторов, ни от официальных властей Индонезии мы не фиксируем», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он добавил, что какие-либо ограничения может ввести Роспотребнадзор. «На текущий момент [ограничения] не фиксируем», — сказал Мурадян.

В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что ведомство контролирует ситуацию. «Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

В конце февраля в Роспотребнадзоре заявили, что риска завоза лихорадки денге в Россию нет. Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора с помощью системы «Периметр» анализируют эпидемические риски среди граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой, и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.