Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге в Россию
Риска завоза лихорадки денге в Россию нет, ситуация находится на контроле, сообщила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора.
«Риски завоза лихорадки денге в Россию исключены», — заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора с помощью системы «Периметр» анализируют эпидемические риски среди граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой, и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о жалобах российских туристов на эпидемию денге на Шри-Ланке. По его данным, умерла одна россиянка, «заболевших десятки». Также несколько россиян заразились лихорадкой в Коломбо.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.
В начале февраля 2024 года об эпидемии денге сообщила Бразилия. По данным минздрава Рио-де-Жанейро, был побит рекорд по количеству госпитализаций из-за денге в истории муниципалитета: в январе в больницах оказались 362 человека.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина