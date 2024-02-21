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Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки денге в Россию

Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки денге в Россию
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Риска завоза лихорадки денге в Россию нет, ситуация находится на контроле, сообщила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора.

«Риски завоза лихорадки денге в Россию исключены», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора с помощью системы «Периметр» анализируют эпидемические риски среди граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой, и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о жалобах российских туристов на эпидемию денге на Шри-Ланке. По его данным, умерла одна россиянка, «заболевших десятки». Также несколько россиян заразились лихорадкой в Коломбо.

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Фото:Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

В начале февраля 2024 года об эпидемии денге сообщила Бразилия. По данным минздрава Рио-де-Жанейро, был побит рекорд по количеству госпитализаций из-за денге в истории муниципалитета: в январе в больницах оказались 362 человека.

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Теги
Роспотребнадзор лихорадка Денге
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