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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у военных ВСУ

Депутат Рады Скороход: среди военных ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали использовать шевроны для обозначения того, что были «бусифицированы» — мобилизованы насильственно, сообщила в интервью украинскому изданию «Обозреватель» депутат Верховной рады Анна Скороход.

«У ребят уже есть эти шевроны «бусифицирован ТЦК (территориальным центром комплектования; военкомат на Украине. — РБК)», — отметила она.

«Бусификация» — сленговое название принудительной мобилизации, возникшее из-за случаев, когда работники ТЦК запихивали пойманных мужчин в служебные микроавтобусы, или «бусики» (от англ. bus — автобус). В январе коллегия словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвала этот неологизм словом 2024 года.

«Бусификация» стала словом года на Украине
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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После начала российской военной операции 24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. На фоне нехватки людей на фронте прошлой весной украинские власти ужесточили правила мобилизации, в частности снизили призывной возраст с 27 до 25 лет и отменили категорию ограниченно годных. Кроме того, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

После этого случаи принудительной мобилизации и другие инциденты с ТЦК участились. Так, в конце декабря после избиения в военкомате в Сумской области умер мужчина. В начале января военкомы в Полтавской области сломали другому мужчине ногу.

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Теги
мобилизация военкомат Украина Верховная рада Украины ТЦК
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