Маск заявил, что Зеленский вместо мира выбрал потерю человеческих жизней

Президент Украины Владимир Зеленский вместо стремления к миру выбрал потерю человеческих жизней, заявил бизнесмен и глава Комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск после перепалки украинского лидера и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

«Более двух лет назад я говорил, что Украина должна стремиться к миру или потеряет множество жизней, не получив никаких выгод. Зеленский выбрал последнее. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее Маск заявил, что у Трампа и Зеленского были разные цели во время спора. По его мнению, президент Украины хотел получить деньги, чтобы продолжить конфликт, а республиканец настаивал на прекращении огня. Маск также призвал проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным и прекращения огня без гарантий безопасности, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне и неблагодарности. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.