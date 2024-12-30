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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Херсонской области удалось полностью интегрироваться в состав России в 2024 году, заявил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

«Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию, — и это я считаю самым главным достижением», — отметил он.

Сальдо добавил, что в 2024 году в регионе были отремонтированы дороги, школы, больницы, а также восстановлена коммунальная инфраструктура.

Сальдо рассказал о строительстве нового города в Херсонской области
Политика
Владимир Сальдо

Херсонская область наряду с Запорожской, а также республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Часть территорий регионов, включая город Херсон, остается под контролем Киева. Россия контролирует левый берег Днепра.

В середине декабря Сальдо рассказал, что новый город на Арабатской стрелке в Геническом районе области планируют заселить уже в 2025 году. Арабатская стрелка — узкая и длинная полоса земли с примыкающим к ней островом Крячина, расположена в северо-восточной части Крымского полуострова.

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