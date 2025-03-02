Макрон допустил возможность восстановить диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность возобновить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским изданиям, в том числе Le Journal du Dimanche.
«Ничего не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время», — заявил Макрон.
Разговор состоится, «когда ситуация стабилизируется», уверен французский лидер.
По словам президента Франции, он придерживается прагматичного подхода, главный приоритет для него — безопасность французского народа.
Макрон также признался, что спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вызывал у него «массу эмоций».
По его словам, урегулирование конфликта Украины и России невозможно без участия Киева. Соглашение между Вашингтоном и США по этому вопросу приведет к расколу внутри НАТО, уверен Макрон.
12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом, тогда он пригласил республиканца посетить Москву.
Менее чем через неделю после этого звонка в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт на Украине. Позднее Макрон поддержал позицию Трампа по переговорам с Москвой.
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны начали спор на повышенных тонах по поводу урегулирования ситуации на Украине и благодарности Киева за помощь Вашингтона.
Украинский президент покинул американскую столицу, подписание соглашения не состоялось. По данным Financial Times, после перепалки в Овальном кабинете Зеленский позвонил президенту Франции и генсеку НАТО Марку Рютте.
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