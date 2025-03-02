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Военная операция на Украине ,  
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В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Село Алмак, Дагестан
Село Алмак, Дагестан (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

В Дагестане в течение почти четверти часа действовал режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба», — говорится в сообщении.

По данным главы региона, вблизи границ Дагестана утром 2 марта были замечены беспилотные летательные аппараты. Спустя несколько минут после объявления режима беспилотной опасности Меликов сообщил, что сигнал об угрозе отменен.

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Впервые беспилотник над Дагестаном перехватили в ноябре 2024 года. Инцидент произошел над Каспийском.

По данным Mash и Shot, сбитый аппарат мог быть украинским сверхлегким самолетом-дроном А-22 «Летучая лисица», ранее использовавшимся при атаках на другие регионы России.

После инцидента директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов заявил, что ситуация в регионе остается под контролем. От Каспийска до ближайших украинских городов более 1 тыс. км.

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Сергей Меликов

политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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