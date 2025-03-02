В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасности
В Дагестане в течение почти четверти часа действовал режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба», — говорится в сообщении.
По данным главы региона, вблизи границ Дагестана утром 2 марта были замечены беспилотные летательные аппараты. Спустя несколько минут после объявления режима беспилотной опасности Меликов сообщил, что сигнал об угрозе отменен.
Впервые беспилотник над Дагестаном перехватили в ноябре 2024 года. Инцидент произошел над Каспийском.
По данным Mash и Shot, сбитый аппарат мог быть украинским сверхлегким самолетом-дроном А-22 «Летучая лисица», ранее использовавшимся при атаках на другие регионы России.
После инцидента директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов заявил, что ситуация в регионе остается под контролем. От Каспийска до ближайших украинских городов более 1 тыс. км.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов