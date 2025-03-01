Во Владимире вспыхнул пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 3,5 тыс. кв. м начался в двух помещениях склада на улице Производственная во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
В четверг, 27 февраля, пожар возник в Краснодаре на территории склада на улице Стасова, 2/1, где хранились баллончики с краской.
Тогда возгорание было локализовано на площади 900 кв. м. К тушению были привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники МЧС России.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов