Во Владимире вспыхнул пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 3,5 тыс. кв. м начался в двух помещениях склада на улице Производственная во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В четверг, 27 февраля, пожар возник в Краснодаре на территории склада на улице Стасова, 2/1, где хранились баллончики с краской.

Тогда возгорание было локализовано на площади 900 кв. м. К тушению были привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники МЧС России.