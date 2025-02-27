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В Краснодаре вспыхнул пожар на складе с баллончиками с краской

В Краснодаре вспыхнул пожар на складе с баллончиками с краской
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Пожар вспыхнул в Краснодаре на территории склада по адресу: улица Стасова, 2/1, где хранились баллончики с краской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание уже локализовано на площади 900 кв. м. К тушению привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники МЧС России.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В свою очередь пресс-служба Муниципального центра управления Краснодара уточняет, что информация о возгорании на складе площадью 30 на 40 метров поступила в 9:04 (совпадает с московским временем).

Открытое возгорание ликвидировали в 10:53. Площадь пожара достигла 1200 кв. м.

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Теги
Краснодар склад пожар краска возгорание МЧС
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