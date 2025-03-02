В Австрии призвали ЕС «не дуться» на Трампа, а вести переговоры
Европейским странам следует вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не «нравоучительно дуться в углу», заявил и.о. канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
По мнению Шалленберга, Трамп как деловой человек поставил перед собой определенные цели.
«Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол», — заявил и.о. канцлера.
По мнению политика, у Европы есть рычаги давления в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Шалленберг напомнил о замороженных в ЕС российских активах на €200 млрд. Глава австрийского МИДа убежден, что европейские страны будут сидеть за столов переговоров.
Шалленберг также подчеркнул, что Евросоюзу не стоит мириться с решениями американского президента, которые противоречат интересам участников блока.
«Если Трамп угрожает поднять пошлины на 25%, Европа тоже должна угрожать как минимум 25%. И тогда мы будем вести переговоры. Мы к этому готовы», — заявил он.
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны вступили в перепалку по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.
После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что сразу после перепалки в Белом доме высокопоставленные чиновники посоветовали Трампу прекратить переговоры с президентом Украины.
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