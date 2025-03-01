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Саммит БРИКС ,  
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Бразилия призвала Уругвай, Мексику и Колумбию к участию в саммите БРИКС

Сюжет
Саммит БРИКС

Бразилия пригласила Уругвай, Мексику и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в начале июля, сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает бразильский портал Poder360.

Политик заявил об этом после церемонии инаугурации уругвайского лидера Яманду Орси.

«Я думаю, что даже если они (Уругвай, Мексика и Колумбия — РБК) не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром», — сказал да Силва.

По словам президента, участникам БРИКС следует укреплять многосторонние связи и свободную торговлю для поддержания демократии.

БРИКС возник в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия.

Последнее расширение состава произошло 1 января 2024 года.

Саммит БРИКС пройдет в июле в Рио-де-Жанейро
Политика

Бразилия председательствует в БРИКС, саммит лидеров стран-участниц объединения состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году саммит БРИКС прошел 22–24 октября в Казани.

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Бразилия БРИКС Мексика Уругвай Колумбия
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