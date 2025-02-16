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Политика ,  
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Саммит БРИКС пройдет в июле в Рио-де-Жанейро

Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро

Саммит БРИКС в этом году пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Об этом сообщает бразильское представительство в объединении.

«Бразилия возглавляет группу в этом году, уделяя особое внимание реформе управления и сотрудничеству между странами глобального Юга», — отмечается в публикации.

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