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Военная операция на Украине ,  
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Над четырьмя российскими регионами за вечер сбили 53 беспилотника

Минобороны сообщило о 53 сбитых за вечер в российских регионах дронах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над российской территорией в период с 17:44 по 19:45 мск, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Российские военные сбили 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять — над территорией республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон над территорией Калужской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В 19:07 губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале призвал жителей области соблюдать необходимые меры безопасности. Спустя два часа он объявил об отражении силами ПВО всех атак.

В ночь на 28 февраля российские военные сбили 22 украинских дрона: восемь — над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской, еще два — над Краснодарским краем.

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Теги
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