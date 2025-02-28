Над четырьмя российскими регионами за вечер сбили 53 беспилотника

Минобороны сообщило о 53 сбитых за вечер в российских регионах дронах

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над российской территорией в период с 17:44 по 19:45 мск, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.



Российские военные сбили 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять — над территорией республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон над территорией Калужской области.

В 19:07 губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале призвал жителей области соблюдать необходимые меры безопасности. Спустя два часа он объявил об отражении силами ПВО всех атак.

В ночь на 28 февраля российские военные сбили 22 украинских дрона: восемь — над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской, еще два — над Краснодарским краем.