Фицо сообщил о возобновлении поставок российского газа в Словакию
Словакия начала получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, отметив, что возобновление поставок стало возможным благодаря сотрудничеству России и Турции.
«Российский газ поступает в Словакию через «Турецкий поток». Это результат совместных усилий российских и турецких партнеров, за что им следует выразить благодарность», — заявил Фицо.
Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы завершился 31 декабря 2024 года. По словам президента России Владимира Путина, Киев отказался продлевать соглашение, несмотря на ежегодные доходы от него в размере $700–800 млн.
В Киеве объяснили прекращение транзита соображениями национальной безопасности. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это «историческим событием», заявив, что Россия теряет рынки и несет финансовые убытки, тогда как Европа уже приняла решение отказаться от российского газа.
В Кремле считают, что санкции и ограничительные меры направлены на ослабление конкурентных позиций России и выгодны прежде всего США, продвигающим поставки сжиженного природного газа.
Поставки газа из России в Словакию начались с 1 февраля. Контракт газовой компании Словакии с «Газпром экспортом» действует до 2034 года.
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