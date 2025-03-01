 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Явка во втором туре выборов президента Абхазии превысила 70%

Село Верхняя Яштхуа,&nbsp;Сухумский район,&nbsp;Абхазия
Село Верхняя Яштхуа, Сухумский район, Абхазия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

На выборах президента Абхазии явка избирателей составила более 70%, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан, передает «Апсныпресс».

Всего проголосовали около 100 тыс. человек, уточняет агентство.

Голосование считается состоявшимся, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов
Политика
Село Шицквара, Сухумский район, Абхазия

Второй тур президентских выборов в Абхазии завершился в 20:00 мск. Голосование проходило в 152 избирательных участках в 35 избирательных округах. В частности, два участка открылись в российских городах — в Москве и Черкесске.

По данным «Апсныпресс», явка избирателей на экстерриториальных участках оказалась выше, чем в первом туре, и составила 3 тыс. человек в Москве, в Черкесске — более 2 тыс. человек.

Первый тур выборов президента частично признанной Абхазии прошел 15 февраля и выявил двух кандидатов, которые проходят во второй тур. Ими стали и.о. главы государства Бадра Гунба и Адгур Ардзинба — один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики республики.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Абхазия выборы президента ЦИК
Материалы по теме
В Абхазии вооруженные люди в масках напали на избирательный участок
Политика
Власти Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией
Политика
В Абхазии стартовал второй тур выборов президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
СК России завел дело о теракте после нападения на участок в АбхазииПолитика, 22:38
Фицо заявил, что Словакия не окажет Украину военной помощиПолитика, 22:25
Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о ЛистьевеОбщество, 22:12
Тутберидзе раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при РоссииСпорт, 21:50
Явка во втором туре выборов президента Абхазии превысила 70%Политика, 21:36
Рекордсмена сборной России признали лучшим новичком февраля в НХЛСпорт, 21:33
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и вернулся в лидеры РПЛСпорт, 21:26
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Абхазии вооруженные люди в масках напали на избирательный участокПолитика, 21:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полигону ВСУ под ДнепромПолитика, 21:03
Запас золота в банках в России упал до минимума за три года. ИнфографикаФинансы, 21:00
«Ахмат» победил «Рубин» и покинул зону прямого вылета из РПЛСпорт, 20:55
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭПолитика, 20:46
Сийярто сравнил атаку на «Турецкий поток» с атакой на суверенитет ВенгрииПолитика, 20:28