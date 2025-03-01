Явка во втором туре выборов президента Абхазии превысила 70%
На выборах президента Абхазии явка избирателей составила более 70%, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан, передает «Апсныпресс».
Всего проголосовали около 100 тыс. человек, уточняет агентство.
Голосование считается состоявшимся, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.
Второй тур президентских выборов в Абхазии завершился в 20:00 мск. Голосование проходило в 152 избирательных участках в 35 избирательных округах. В частности, два участка открылись в российских городах — в Москве и Черкесске.
По данным «Апсныпресс», явка избирателей на экстерриториальных участках оказалась выше, чем в первом туре, и составила 3 тыс. человек в Москве, в Черкесске — более 2 тыс. человек.
Первый тур выборов президента частично признанной Абхазии прошел 15 февраля и выявил двух кандидатов, которые проходят во второй тур. Ими стали и.о. главы государства Бадра Гунба и Адгур Ардзинба — один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики республики.
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