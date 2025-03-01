В Абхазии завершился второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов завершился в Абхазии, сообщает абхазское информационное агентство «Апсныпресс».
«В 20:00 (по местному времени, совпадает с московским. — РБК) закрылись все избирательные участки. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов», — говорится в материале.
Голосование стартовало в 8:00 мск. Оно проходило в 152 избирательных участках в 35 избирательных округах. Два участка открылись в российских городах — в Москве и Черкесске.
Досрочные выборы президента в Абхазии назначили после того, как в конце 2024 года на фоне протестов ушел в отставку глава частично признанной республики Аслан Бжания.
Сейчас на этот пост претендуют вице-президент Бадра Гунба и Адгур Ардзинба — один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики республики.
Первый тур президентских выборов в Абхазии состоялся 15 февраля. По его итогам победителя выявить не удалось. Согласно результатам, объявленным ЦИК, Гунба тогда набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
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