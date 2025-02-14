Глава МАГАТЭ заявил о сохранении рисков ядерной безопасности

Последствия столкновения беспилотника с саркофагом Чернобыльской АЭС, 14 февраля 2025 года (Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его комментарий организация опубликовала на своей странице в X.

«Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности», — сообщил Гросси.

Утром 14 февраля МАГАТЭ проинформировало об ударе беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции, после которого начался пожар. По данным организации, взрыв произошел около защитного сооружения четвертого энергоблока станции.

Украинский президент Владимир Зеленский возложил ответственность за инцидент на Россию. В Кремле ответили, что Москва не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры, произошедшее — провокация Киева.

Ранее, 12 февраля, МАГАТЭ также отменило запланированную ротацию своих сотрудников на ЗАЭС. В качестве причины Гросси назвал интенсивную военную активность в регионе.