«Тираспольгаз» вернул Молдавии 3 млн куб. м газа, взятые взаймы

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Приднестровская газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз» вернула Молдавии взятые взаймы в ходе энергетического кризиса 3 млн кубометров природного газа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности председателя «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО «Тираспольтрансгаз» возвратило АО «Молдовагаз» 3 миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями контракта», — написал он.

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на левом берегу Днестра с центром в городе Тирасполе. Независимость республики не признают ни Россия, ни другие страны — члены ООН. На территории Приднестровья находится база российских миротворцев.

Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда завершилось действие договора о транзите. В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье из-за «политизации процесса». По его словам, Россия и Приднестровье искали посредников для поставок топлива, однако Молдавия запретила транзит по своей территории.

Позднее Молдавия пообещала предоставить 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе. «Коммерсантъ» также писал со ссылкой на источники, что «Молдовагаз» обсуждает покупку газа для Приднестровья с венгерскими компаниями.