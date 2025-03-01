 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

«Тираспольгаз» вернул Молдавии 3 млн куб. м газа, взятые взаймы

Фото: Артём Кулекин / РИА Новости
Фото: Артём Кулекин / РИА Новости

Приднестровская газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз» вернула Молдавии взятые взаймы в ходе энергетического кризиса 3 млн кубометров природного газа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности председателя «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО «Тираспольтрансгаз» возвратило АО «Молдовагаз» 3 миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями контракта», — написал он.

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на левом берегу Днестра с центром в городе Тирасполе. Независимость республики не признают ни Россия, ни другие страны — члены ООН. На территории Приднестровья находится база российских миротворцев.

Молдавия выделит 3 млн куб. м газа Приднестровью
Политика
Участники акции протеста на границе Приднестровья с Молдавией по газовому кризису&nbsp;требуют от Кишинева пропустить газ в республику, 24 января 2025 года

Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда завершилось действие договора о транзите. В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье из-за «политизации процесса». По его словам, Россия и Приднестровье искали посредников для поставок топлива, однако Молдавия запретила транзит по своей территории.

Позднее Молдавия пообещала предоставить 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе. «Коммерсантъ» также писал со ссылкой на источники, что «Молдовагаз» обсуждает покупку газа для Приднестровья с венгерскими компаниями.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Приднестровье Молдавия газ
Материалы по теме
Молдавия назвала четыре условия по газу для Приднестровья
Политика
Молдавия выделит 3 млн куб. м газа Приднестровью
Политика
МИД обвинил Молдавию в создании помех для помощи Приднестровью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Рютте призвал Зеленского помириться с ТрампомПолитика, 19:27
СКА вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе «Динамо» над «Куньлунем»Спорт, 19:22
Минобороны России заявило о провале попыток ВСУ восполнить потериПолитика, 19:17
Усик заявил, что Зеленский принес Трампу не его чемпионский поясСпорт, 19:11
Стубб назвал единственного победителя в переговорах Трампа и ЗеленскогоПолитика, 18:58
Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Киеву €3 млрдПолитика, 18:40
«Зенит» и ЦСКА впервые за 7 лет сыграли нулевую ничью в РПЛСпорт, 18:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время спора в Белом домеПолитика, 18:30
Прощание с Борисом Спасским пройдет 4 мартаСпорт, 18:10
«Тираспольгаз» вернул Молдавии 3 млн куб. м газа, взятые взаймыЭкономика, 18:04
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по УкраинеПолитика, 17:41
Захарова отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Белом домеПолитика, 17:37
Вратаря удалили в Кубке Англии за удар в прыжке соперника в головуСпорт, 17:33
Клебо впервые завоевал золото в дистанционной гонке на чемпионате мираСпорт, 17:20