Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары назначили психэкспертизу

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Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в их убийстве, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в начале февраля, однако само преступление, предположительно, произошло месяцем ранее. Следователи в Самаре предъявили обвинение внучке экс-мэра города Екатерине Бельской (Тарховой).

28 февраля обвиняемая дала признательные показания и пояснила, что действовала из корыстных побуждений. Против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух человек — п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса и о мошенничестве в крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Последнее дело связано с мошенническими действиями с автомобилем, которым владела ее бабушка.

По словам Бельской, у нее был пособник — знакомый мужчина, который сейчас находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск.

Бельская, по словам следователей, нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, они оплачивали ей жилье в центре города. В конце декабря — начале января Тархов с женой вернулись из Финляндии в Россию. Обвиняемая рассказала, что отравила их, а затем заморозила при помощи азота. После этого ее пособник расчленил тела Тарховых, их части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

По словам консьержа, внучка убитого экс-мэра Самары часами не открывала силовикам дверь во время задержания. Когда ее попросили позвонить Тарховым, то сначала она заявила, что у нее сломался мобильный телефон, потом сказала, что он разрядился.