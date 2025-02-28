 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары назначили психэкспертизу

Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары назначили психэкспертизу
Video

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в их убийстве, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в начале февраля, однако само преступление, предположительно, произошло месяцем ранее. Следователи в Самаре предъявили обвинение внучке экс-мэра города Екатерине Бельской (Тарховой).

28 февраля обвиняемая дала признательные показания и пояснила, что действовала из корыстных побуждений. Против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух человек — п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса и о мошенничестве в крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Последнее дело связано с мошенническими действиями с автомобилем, которым владела ее бабушка.

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка сообщила о пособнике
Общество

По словам Бельской, у нее был пособник — знакомый мужчина, который сейчас находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск.

Бельская, по словам следователей, нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, они оплачивали ей жилье в центре города. В конце декабря — начале января Тархов с женой вернулись из Финляндии в Россию. Обвиняемая рассказала, что отравила их, а затем заморозила при помощи азота. После этого ее пособник расчленил тела Тарховых, их части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

По словам консьержа, внучка убитого экс-мэра Самары часами не открывала силовикам дверь во время задержания. Когда ее попросили позвонить Тарховым, то сначала она заявила, что у нее сломался мобильный телефон, потом сказала, что он разрядился.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Самара убийство психиатрическая экспертиза Следственный комитет
Материалы по теме
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка сообщила о пособнике
Общество
По делу о взрыве у правительства Самарской области задержали отца и сына
Общество
Губернатор сообщил о взрыве гранаты у правительства Самарской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
В работе WhatsApp произошел сбойТехнологии и медиа, 19:08
Летом в Индии запустят самый длинный в мире трубопровод СНГБизнес, 19:03
РБК проведет деловой завтрак для лидеров индустрии ставокСпорт, 19:01
Reuters узнал, что глава ФБР может привлечь UFC к обучению агентовСпорт, 19:01
Skype подтвердил прекращение работы в маеТехнологии и медиа, 18:49
Третий бой Бивола и Бетербиева запланировали провести до конца 2025 годаСпорт, 18:42
Бизнес оценил риски из-за запрета труда мигрантов на вологодских стройкахБизнес, 18:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары назначили психэкспертизуОбщество, 18:36
Назвавшую строителей «русней» отправили в колонию на два годаОбщество, 18:31
В ОАЭ для точного определения начала Рамадана привлекут дроны с ИИТехнологии и медиа, 18:24
Европол арестовал 25 распространителей детской порнографии, созданной ИИОбщество, 18:16
Водолаз погиб во время уборки мазута в АнапеОбщество, 18:15
Биткоин по $80 тыс. и «война» биржи Bybit. События недели на крипторынкеКрипто, 18:12
Путин примет в Кремле премьера Мьянмы Мин Аун ХлайнаПолитика, 18:03