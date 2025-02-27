 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Диетолог назвала безопасную порцию блинов за один прием пищи

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Оптимальная порция блинов за один прием пищи во избежание переедания и чувства тяжести должна составлять три-четыре блинчика или 150-200 граммов с учетом начинки. Об этом рассказала «РИА Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания», — пояснила эксперт.

По словам диетолога, энергетическая ценность на 100 граммов двух-трех тонких блинчиков составляет примерно 230 ккал. При этом содержание белков в среднем составляет около шести граммов, жиров — 12 граммов, а углеводов — 25 граммов.

Кроме того, различные начинки или добавки в виде сливочного масла, сметаны, варенья, сгущенного молока, соленой рыбы, икры не только могут в несколько раз увеличить калорийность стандартной порции блинов, но и привести к высокому содержанию в рационе насыщенных жиров, сахара и соли.

Как ранее сообщила РБК Life врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, человеку с некомпенсированным диабетом и высоким уровнем глюкозы в крови неприятности может доставить даже один блинчик, особенно если он жирный, со сладкими или жирными начинками.

Чтобы пища не казалась столь калорийной, можно при приготовлении теста для блинов снизить количество яичных желтков и сахара в рецепте, а также использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Также можно не пользоваться при готовке маслом, а испечь блины на сковороде с антипригарным покрытием или специальной блиннице.

Вместо рафинированной муки можно использовать цельнозерновую как из пшеницы, так и из ячменя, ржи, гороха и других зерновых культур.

В Нижнем Новгороде на Масленицу запретили продавать блины с начинкой
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В качестве начинки Стародубова посоветовала использовать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли. Например, варенье можно заменить свежими или замороженными фруктами ил ягодами без использования сахара. Также можно использовать начинки из овощей и зелени. В качестве мяса диетолог посоветовала использовать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира: цыпленка, кролика, индейку, а также рыбу.

Начинку для блинов со сметаной и творогом следует готовить из молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности. Как вариант, диетолог также посоветовала испечь блины с припеком — то есть внутренней начинкой, добавив в само тесто измельченные овощи, фрукты или зелень. Как пояснила эксперт, это не только снизит калорийность блюда, но и позволит обогатить состав витаминами, минералами, а также клетчаткой.

К блюду можно приготовить чай с различными ягодами, фруктами и специями.

В этом году в России Масленица отмечается с 24 февраля по 2 марта. С 3 марта в стране начинается Великий пост, который продлится до 19 апреля. В воскресенье, 20 апреля, православные верующие встретят Пасху.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Масленица блины здоровое питание
Материалы по теме
Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу
Политика
В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли «четвертую стену»
Общество
ВТБ подсчитал траты клиентов в кафе и ресторанах в Масленицу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Битва за полку: как модель 4P поможет бизнесу повысить продажи в ретейлеPro, 12:23
Диетолог назвала безопасную порцию блинов за один прием пищиОбщество, 12:20
ЦБ не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотекеНедвижимость, 12:15
Meta извинилась за появление шок-контента в рекомендациях InstagramТехнологии и медиа, 12:10
Рынок франчайзинга переживает бум. Какие ниши привлекают особое вниманиеPro, 12:08
Доля кредитов, которые гасятся за счет более 50% дохода, резко снизиласьФинансы, 12:04
Бизнес заявил о риске демонтажа части автоматов с кофе и едой в МосквеБизнес, 11:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава ЦБ Набиуллина: ставка 21% необходима для снижения инфляции к 4%Инвестиции, 11:51
Джина Хэкмена и его жену нашли мертвымиОбщество, 11:48
«Газпромбанк Мобайл» запускает новую тарифную линейку и дарит гигабайтыПресс-релиз, 11:45
Экс-ректора НГЛУ задержали в Москве по подозрению в растратеОбщество, 11:43
Россиянина экстрадировали в США за манипуляции с криптовалютамиКрипто, 11:42
Акопов ушел с поста гендиректора СТСТехнологии и медиа, 11:40
Курс биткоина упал до минимума с начала ноября. Что случилосьКрипто, 11:40