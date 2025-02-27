Диетолог назвала безопасную порцию блинов за один прием пищи

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Оптимальная порция блинов за один прием пищи во избежание переедания и чувства тяжести должна составлять три-четыре блинчика или 150-200 граммов с учетом начинки. Об этом рассказала «РИА Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания», — пояснила эксперт.

По словам диетолога, энергетическая ценность на 100 граммов двух-трех тонких блинчиков составляет примерно 230 ккал. При этом содержание белков в среднем составляет около шести граммов, жиров — 12 граммов, а углеводов — 25 граммов.

Кроме того, различные начинки или добавки в виде сливочного масла, сметаны, варенья, сгущенного молока, соленой рыбы, икры не только могут в несколько раз увеличить калорийность стандартной порции блинов, но и привести к высокому содержанию в рационе насыщенных жиров, сахара и соли.

Как ранее сообщила РБК Life врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, человеку с некомпенсированным диабетом и высоким уровнем глюкозы в крови неприятности может доставить даже один блинчик, особенно если он жирный, со сладкими или жирными начинками.

Чтобы пища не казалась столь калорийной, можно при приготовлении теста для блинов снизить количество яичных желтков и сахара в рецепте, а также использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Также можно не пользоваться при готовке маслом, а испечь блины на сковороде с антипригарным покрытием или специальной блиннице.

Вместо рафинированной муки можно использовать цельнозерновую как из пшеницы, так и из ячменя, ржи, гороха и других зерновых культур.

В качестве начинки Стародубова посоветовала использовать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли. Например, варенье можно заменить свежими или замороженными фруктами ил ягодами без использования сахара. Также можно использовать начинки из овощей и зелени. В качестве мяса диетолог посоветовала использовать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира: цыпленка, кролика, индейку, а также рыбу.

Начинку для блинов со сметаной и творогом следует готовить из молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности. Как вариант, диетолог также посоветовала испечь блины с припеком — то есть внутренней начинкой, добавив в само тесто измельченные овощи, фрукты или зелень. Как пояснила эксперт, это не только снизит калорийность блюда, но и позволит обогатить состав витаминами, минералами, а также клетчаткой.

К блюду можно приготовить чай с различными ягодами, фруктами и специями.

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