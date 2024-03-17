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В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 22-метровую «Черную гору». Видео

В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора»

В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 22-метровую «Черную гору». Видео
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В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли скульптуру «Черная гора», представляющую собой 22-метровый вулкан, который символизирует переход от зимы к весне.

Арт-объект собирала команда из 20 человек на протяжении трех месяцев, архитектором выступила Екатерина Полякова. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев. До сожжения на вершину «вулкана» можно было подняться по внутренней лестнице.

Фестивали в честь Масленицы в «Никола-Ленивце» проходят ежегодно. Традиционно там сжигают некий большой арт-объект. Так, в прошлом году была сожжена 19-метровая «Четвертая стена», построенная из сена, старых веток и строительного мусора. Автор — архитектор Игорь Апарин из студии «NOYD — Короткий метр».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Калужская область арт-проект вулкан огонь фестиваль
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