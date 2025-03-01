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Политика ,  
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Захарова сравнила спор в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце»

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025&nbsp;г.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г. (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила конфликт президента Украины Владимир Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Венсом со сценой из художественного фильма «Собачье сердце», экранизированного по одноименной повести писателя Михаила Булгакова.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — подписала в своем Telegram-канале  дипломат отрывок из фильма, на котором запечатлен момент, как профессор Преображенский отчитывает Полиграфа Полиграфыча Шарикова. «Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — говорит герой фильма.

Как политики отреагировали на спор Трампа, Вэнса и Зеленского
Политика

Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома. Во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате планировавшееся подписание сделки о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь было сорвано. Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня, отметив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». 

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украинский президент из США вылетел в Лондон, где состоится встреча европейских лидеров, посвященная гарантиям безопасности Украины.

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МИД Мария Захарова Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом переговоры Михаил Булгаков
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