Захарова сравнила спор в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце»

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г. (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила конфликт президента Украины Владимир Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Венсом со сценой из художественного фильма «Собачье сердце», экранизированного по одноименной повести писателя Михаила Булгакова.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — подписала в своем Telegram-канале дипломат отрывок из фильма, на котором запечатлен момент, как профессор Преображенский отчитывает Полиграфа Полиграфыча Шарикова. «Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — говорит герой фильма.

Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома. Во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате планировавшееся подписание сделки о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь было сорвано. Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня, отметив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украинский президент из США вылетел в Лондон, где состоится встреча европейских лидеров, посвященная гарантиям безопасности Украины.