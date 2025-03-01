Захарова сравнила спор в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила конфликт президента Украины Владимир Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Венсом со сценой из художественного фильма «Собачье сердце», экранизированного по одноименной повести писателя Михаила Булгакова.
«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — подписала в своем Telegram-канале дипломат отрывок из фильма, на котором запечатлен момент, как профессор Преображенский отчитывает Полиграфа Полиграфыча Шарикова. «Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — говорит герой фильма.
Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома. Во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате планировавшееся подписание сделки о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь было сорвано. Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня, отметив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».
Украинский президент из США вылетел в Лондон, где состоится встреча европейских лидеров, посвященная гарантиям безопасности Украины.
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