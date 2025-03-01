В РКН проверили работоспособность YouTube в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Специалисты Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) проверили работоспособность видеохостинга YouTube в России. Последний по-прежнему недоступен для пользователей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — сообщили в ведомстве.

Минувшей ночью у некоторых пользователей в России появилась возможность воспользоваться видеохостингом без работы VPN. В частности, в работе сервиса без замедления убедились корреспонденты РБК — клиенты «Ростелекома» и «Билайна».

Телеграм-канал Baza, который первым сообщил о бесперебойной работе видеохостинга, сообщал, что тот также загружается у пользователей МТС. Однако восстановление работы YouTube отмечают не все пользователи этих операторов связи.