У некоторых пользователей в России заработал YouTube
У пользователей некоторых интернет-провайдеров заработал видеохостинг YouTube. Так, о работе сервиса без замедления сообщили корреспонденты РБК — клиенты «Ростелекома» и «Билайна».
По данным телеграм-канала Baza, который первым сообщил о бесперебойной работе видеохостинга, Youtube также загружается у пользователей МТС.
Однако восстановление работы YouTube отмечают не все пользователи этих операторов связи, поэтому отсутствие замедления может быть результатом технической ошибки.
Роскомнадзор в июле 2024 года назвал причинами замедления работы YouTube уход владельца сервиса — Google — из России и прекращение поддержки инфраструктуры на российских сетях связи. В свою очередь, в Google заявили, что проблемы с доступом не имеют отношения к техническим причинам или действиям компании.
Заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в феврале 2025 года отметил, что для возобновления работы видеохостинга YouTube в России снятия антироссийских санкций западными странами будет недостаточно.
Важными проблемами он назвал непрозрачную политику блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров, а также игнорирование видеохостингом судебных решений по удалению противоправного контента.
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