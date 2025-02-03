Как «ВКонтакте» определила YouTube в России по охвату. Инфографика

В декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди россиян составил 92 млн человек, следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope, выполненных по запросу РБК.

В то же время месячный охват YouTube на фоне полного замедления снизился до 89,6 млн человек.

Как замедляли YouTube в России

Российские интернет-провайдеры начали жаловаться на проблемы с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. При этом на мобильных сетях сервис продолжал работать. Роскомнадзор тогда утверждал, что снижение качества работы видеосервиса связано с уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache. Но в самой Google отрицали связь проблемы с техническими вопросами или действиями компании.

В середине декабря 2024 года на невозможность просмотра видео на YouTube стали жаловаться пользователи операторов мобильной связи. Источники РБК тогда заявили о полной блокировке сервиса в России. В Роскомнадзоре эту информацию не подтверждали, но и не опровергали, отмечая лишь наличие у ведомства «инструментов для мотивации компании».