 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Как «ВКонтакте» определила YouTube в России по охвату. Инфографика

«ВКонтакте» опередила YouTube в России по охвату среди россиян

В декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди россиян составил 92 млн человек, следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope, выполненных по запросу РБК.

В то же время месячный охват YouTube на фоне полного замедления снизился до 89,6 млн человек.

Как замедляли YouTube в России

Российские интернет-провайдеры начали жаловаться на проблемы с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. При этом на мобильных сетях сервис продолжал работать. Роскомнадзор тогда утверждал, что снижение качества работы видеосервиса связано с уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache. Но в самой Google отрицали связь проблемы с техническими вопросами или действиями компании.

В середине декабря 2024 года на невозможность просмотра видео на YouTube стали жаловаться пользователи операторов мобильной связи. Источники РБК тогда заявили о полной блокировке сервиса в России. В Роскомнадзоре эту информацию не подтверждали, но и не опровергали, отмечая лишь наличие у ведомства «инструментов для мотивации компании».

«ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату среди россиян
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Светлана Прохорова
ВКонтакте YouTube аудитория просмотр
Материалы по теме
«ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату среди россиян
Технологии и медиа
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
Технологии и медиа
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проектеПолитика, 01:35
В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантовОбщество, 01:10
В Белоруссии при взрыве баллона в доме погибли три члена одной семьиОбщество, 01:04
В Киеве назвали «провальным» план советника Трампа с проведением выборовПолитика, 01:01
Как «ВКонтакте» определила YouTube в России по охвату. ИнфографикаТехнологии и медиа, 01:00
Порошенко заявил, что Киев не создал эффективную коммуникацию с ТрампомПолитика, 00:58
Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в ЛенобластиОбщество, 00:37
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Жену Нетаньяху заподозрили в попытке запугать свидетеля по делу мужаОбщество, 00:24
Президент Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара ВСУ по СуджеПолитика, 00:15
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
В Думе захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из РоссииПолитика, 00:00
Треть банков из топ-100 ухудшили финансовый результат в 2024 годуФинансы, 00:00
Главные трансферы футболистов между «Спартаком» и ЦСКАСпорт, 00:00
У ТЦК в Павлограде произошел взрывПолитика, 02 фев, 23:56