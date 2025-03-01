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Переговоры России и США ,  
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Вице-премьер Сербии предложил провести в Белграде встречу России и США

Сюжет
Переговоры России и США

Вице-премьер Сербии Александр Вулин предложил провести российско-американские переговоры в Белграде. По словам политика, у его страны есть опыт проведения на своей территории крупных мероприятий международного масштаба.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны, я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции», — сказал Вулин (цитата по «РИА Новости»).

Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Политика
Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф дают интервью после переговоров с российской делегацией, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года

Первый раунд переговоров делегаций России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде, во дворце Дирия. Встреча длилась более четырех часов с небольшим перерывом на обед. По ее итогам, участники делегаций обсудили широкий спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Через неделю, 27 февраля, представители двух государств встретились в Стамбуле. Переговоры проходили в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткёй. Они длились более шести часов.

Как сообщили в Госдепартаменте, делегации России и США в ходе переговоров определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий.

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Сербия Белград Александр Вулин Россия США переговоры
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