Вице-премьер Сербии предложил провести в Белграде встречу России и США

Вице-премьер Сербии Александр Вулин предложил провести российско-американские переговоры в Белграде. По словам политика, у его страны есть опыт проведения на своей территории крупных мероприятий международного масштаба.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны, я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции», — сказал Вулин (цитата по «РИА Новости»).

Первый раунд переговоров делегаций России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде, во дворце Дирия. Встреча длилась более четырех часов с небольшим перерывом на обед. По ее итогам, участники делегаций обсудили широкий спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Через неделю, 27 февраля, представители двух государств встретились в Стамбуле. Переговоры проходили в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткёй. Они длились более шести часов.

Как сообщили в Госдепартаменте, делегации России и США в ходе переговоров определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий.