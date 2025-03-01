 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Два конгрессмена-республиканца поддержали Зеленского в споре с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Американский сенатор Джон Кёртис от Республиканской партии от штата Юта стал одним из немногих представителей-республиканцев, кто не стал поддерживать президента Дональда Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сенатор выразил Украине поддержку после перепалки между политиками, состоявшейся накануне в Белом доме, об этом он написал в X.

«Дипломатия и государственная мудрость, похоже, сегодня были проверены у дверей Овального кабинета. Украина — союзник в стремлении к свободному рынку, свободе слова и свободным людям — западным ценностям, которые совпадают с нашими собственными. <...> Я надеюсь, что наши страны смогут вернуться за стол переговоров и продвигать перспективы справедливого и прочного мира», — написал Кёртис в социальной сети.

Помимо Кёртиса, поддержку Украине выразил и другой американский политик, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик. Он назвал встречу представителей США и Украины в Белом Доме «душераздирающей».

«Сильная, суверенная Украина имеет решающее значение для глобальной стабильности перед лицом продолжающейся агрессии <...>. Прочного мира можно достичь только посредством непоколебимой силы», — заявил отметил Фицпатрик (цитата по NBC News).

«Зеленский сделал подарок Путину». ИноСМИ о перепалке в Белом доме
Политика

28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая закончилась перепалкой между главами двух государств. Ожидалось, что в ходе встречи будет подписана сделка о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, Вашингтон называет ее компенсацией за оказанную Украине военную помощь.

Политики поспорили о том, как вести переговоры с Россией. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины в неуважении к американской стороне. В итоге Зеленский  покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белый дом США Дональд Трамп Республиканская партия Владимир Зеленский переговоры Джеймс Дэвид Вэнс
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рубио призвал Зеленского извиниться после «фиаско» — перепалки с Трампом
Политика
Axios узнал, что Зеленский после спора час ждал решения Трампа по сделке
Политика
Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Российский чемпион НХЛ забросил первую шайбу с декабряСпорт, 10:24
Бессент после перепалки в Белом доме вспомнил свою встречу с ЗеленскимПолитика, 10:11
Дюплантис 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестомСпорт, 10:10
«Калашников» инвестировал в фабрики «Космос» и «Парижская коммуна»Бизнес, 10:00
С начала года социальное такси перевезло в Москве 17 тыс. пассажировГород, 10:00
Вице-премьер Сербии предложил провести в Белграде встречу России и СШАПолитика, 09:51
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 09:35
В Киеве увидели риск, что ценой перепалки с Трампом станет вся УкраинаПолитика, 09:34
Какие рекорды НХЛ побил или повторил Овечкин в этом сезонеСпорт, 09:30
В Абхазии стартовал второй тур выборов президентаПолитика, 09:12
Как дети и подростки в России пользуются интернетом. ИнфографикаТехнологии и медиа, 09:01
«Удвоение за два года». Что будет с дивидендами и акциями «Сбера»Pro, 09:00
Что будет на Мосбирже в марте: падение до 2900 или рост выше 3500 пунктовИнвестиции, 09:00