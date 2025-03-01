Два конгрессмена-республиканца поддержали Зеленского в споре с Трампом
Американский сенатор Джон Кёртис от Республиканской партии от штата Юта стал одним из немногих представителей-республиканцев, кто не стал поддерживать президента Дональда Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сенатор выразил Украине поддержку после перепалки между политиками, состоявшейся накануне в Белом доме, об этом он написал в X.
«Дипломатия и государственная мудрость, похоже, сегодня были проверены у дверей Овального кабинета. Украина — союзник в стремлении к свободному рынку, свободе слова и свободным людям — западным ценностям, которые совпадают с нашими собственными. <...> Я надеюсь, что наши страны смогут вернуться за стол переговоров и продвигать перспективы справедливого и прочного мира», — написал Кёртис в социальной сети.
Помимо Кёртиса, поддержку Украине выразил и другой американский политик, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик. Он назвал встречу представителей США и Украины в Белом Доме «душераздирающей».
«Сильная, суверенная Украина имеет решающее значение для глобальной стабильности перед лицом продолжающейся агрессии <...>. Прочного мира можно достичь только посредством непоколебимой силы», — заявил отметил Фицпатрик (цитата по NBC News).
28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая закончилась перепалкой между главами двух государств. Ожидалось, что в ходе встречи будет подписана сделка о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, Вашингтон называет ее компенсацией за оказанную Украине военную помощь.
Политики поспорили о том, как вести переговоры с Россией. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины в неуважении к американской стороне. В итоге Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.
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