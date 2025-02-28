Зеленский и Вэнс поспорили о переговорах с Путиным

Трамп занимается дипломатией, сказал Вэнс. Зеленский в ответ заявил, что Россия срывала прежние договоренности, и задался вопросом: «О какой дипломатии вы говорите?» Вице-президент США обвинил украинского лидера в неуважении

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме поспорили о том, как вести переговоры с Россией.

В какой-то момент встречи Вэнс заявил, что переговоры необходимы. По его словам, действующая администрация США пробовала пойти по пути экс-президента Джо Байдена, «бить себя в грудь и притворяться, что слова президента Соединенных Штатов значат больше, чем действия президента Соединенных Штатов» (цитата по The Guardian), но решила изменить подход.

«Америку делает хорошей страной то, что Америка занимается дипломатией. Именно это и делает президент Трамп», — настаивал Вэнс.

Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии, а соглашения об ископаемых с США недостаточно для безопасности его страны. Он обвинил российского президента Владимира Путина в срыве предыдущих договоренностей и спросил Вэнса: «Так о какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите?»

Эти слова вывели Вэнса из себя, он обвинил Зеленского в «неуважении», организации «пропагандистских туров», а также неблагодарности, несмотря на то что президент Украины не раз благодарил США за помощь.

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Трамп, в свою очередь, заявил, что у Зеленского «нет карт на руках» и он «не в том положении, чтобы диктовать, что должна чувствовать Америка»: «Вы играете жизнями миллионов, вы играете с третьей мировой войной».

По окончании встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины покинул Белый дом, не подписав соглашение об ископаемых.

Кремль прежде говорил, что «главным визави» в мирных переговорах Москва считает Вашингтон. «Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины», — сказал он 13 февраля.