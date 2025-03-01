«Зеленский сделал подарок Путину». ИноСМИ о перепалке в Белом доме

28 февраля Владимир Зеленский в Белом доме вступил в ожесточенную перепалку с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Как отреагировали зарубежные СМИ — в обзоре РБК

Fox News (США)

Возможно, мы наблюдаем, как в этот момент в международных отношениях и дипломатии все рушится. Или, возможно, в этом и заключается искусство заключения сделки <...> Похоже, что даже до этой встречи наши отношения не были хорошими. Около недели назад президент Трамп назвал Зеленского диктатором. Вчера на встрече с премьер-министром Великобритании его спросили об этом об этом, и он ответил: «Разве я это говорил? Следующий вопрос», — как будто он хотел отмахнуться от этого и убедиться, что сегодня все пройдет гладко.

Le Figaro (Франция)

В декабре 2022 года в Вашингтоне его (Владимира Зеленского. — РБК) встретили как героя, Конгресс его приветствовал. Однако поддержка США ослабла, поскольку Трамп вновь одержал верх в Республиканской партии, и Зеленский подверг критике поддержку Украины во время его предвыборной кампании. Он вернулся в американскую столицу, чтобы попытаться спасти то, что можно было спасти с помощью союза с непоследовательным партнером, которого внезапно больше интересует соглашение с Россией, чем судьба страны, подвергшейся вторжению.

Al Jazeera (Катар)

Это историческое событие. Это невероятно. Вы видели, как в Овальном кабинете поднимали голос представители стран, которые назвали себя союзниками, и это, безусловно, задало тон тому, чего следует ожидать в ближайшие часы <...>

Зеленский не хотел, чтобы ему читали лекции об украинской истории. Трамп и Вэнс не хотели ничего слышать от Зеленского, если только не благодарности за поддержку, которую оказали США. Трамп снова сказал, что США предоставили помощь в размере 350 миллиардов долларов. Это неправда: речь идет о 180 миллиардах долларов. Невероятно думать, что Трамп пытается договориться о мире между Россией и Украиной, когда он очевидно враждебно настроен — особенно к украинцам.

Washington Post (США)

В пятницу в Овальном кабинете президент Дональд Трамп обрушился на президента Украины Владимира Зеленского в ходе удивительной встречи, которая может определить войну и мир в Европе, но которая временами больше напоминала драку в баре с яростными требованиями Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса уважения и благодарности со стороны украинского лидера военного времени. Жаркая перепалка — Трамп, Зеленский и Вэнс временами перекрикивали друг друга — стала поразительным нарушением вежливости, характерной для Овального кабинета, где даже жесткие встречи обычно проходили при спокойных голосах и на дипломатическом языке.

Spiegel (Германия)

Президент США Дональд Трамп вступил в ожесточенную стычку с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон. Напряжение было ощутимо уже во время приветствия перед Белым домом, когда Трамп пожал Зеленскому руку, но затем высмеял его. «Он принарядился», — сказал Трамп, указывая на Зеленского, по-видимому, его заявление было намеком на темный свитер Зеленского.

В последние недели Трамп уже осыпал своего украинского коллегу жесткими оскорблениями, называя его, среди прочего, диктатором. Причиной, по-видимому, стало то, что Зеленский отклонил первоначальный проект соглашения по редкоземельным металлам.

Пока мало что известно о содержании планируемого соглашения, однако гарантии безопасности США, которых требует Зеленский, в него, судя по всему, не включены. Тем не менее, соглашение может стать поворотным моментом в отношениях между администрацией Трампа и Киевом, которые в последние недели отличились разногласиями.

New York Times (США)

Президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились на президента Украины Владимира Зеленского в пятницу в ходе взрывной перепалки в прямом эфире из Овального кабинета, которая в итоге сорвала планы подписания сделки по редкоземельным металлам и сигнализировала о драматическом разрыве отношений между двумя союзниками по войне.

В зажигательной публичной конфронтации, не похожей ни на одну из современных встреч американского президента с иностранным лидером, Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США в войне с Россией и попытались заставить его заключить мирное соглашение на тех условиях, которые продиктуют американцы.

Wall Street Journal (США)

Резкое завершение встречи оставило неясным, какой объем военной и политической поддержки администрация Трампа готова оказать Киеву в ближайшие месяцы. Оно также поставило под вопрос перспективы подготовки европейских миротворческих сил для обеспечения режима прекращения огня в случае переговоров, поскольку европейские лидеры дали понять, что для такого развертывания потребуется определенная американская военная поддержка.

Magyar Nemzet (Венгрия)

Президент США беспрецедентным образом обошелся с Владимиром Зеленским. Украинский президент изначально приехал в Белый дом из-за соглашения о редкоземельных металлов, разозлил президента США, который, среди прочего, предупредил Зеленского, что его страна находится в большой беде.

Bild (Германия)

Они ищут общий выход из войны на Украине, которая длится уже три года, но в Белом доме дует ледяной ветер между президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Скандал на глазах у всего мира!

Беспрецедентный спор заканчивается наихудшим из возможных результатов: Трамп выгоняет Зеленского, преждевременно завершает встречу — и продолжает унижать его на своей платформе Truth Social. Он говорит украинскому президенту: «Он может вернуться, когда будет готов к миру».

Когда в Овальном кабинете нарастало напряжение, в разговор вмешался Джей Ди Вэнс, чтобы раскритиковать Владимира Зеленского за то, что тот не благодарен США за поддержку. «Вы когда-нибудь говорили спасибо?», — спросил Вэнс украинского лидера, обвинив его в «неуважении». Вице-президент также обвинил Зеленского в том, что он приезжал в США во время предвыборной кампании, явно поддержав кандидата от демократов Камалу Харрис.

Rzeczpospolita (Польша)

Вы можете восхищаться расчетливой реальной политикой Дональда Трампа. Вы можете восхищаться тем, что он тот тип лидера, который не верит, что есть невозможное. Можно аплодировать за то, что он презирает все нормы, потому что для него важна только одна цель — чтобы Америка была великой, а весь остальной мир мог пойти к черту. Но после того, что мы увидели в пятницу в Белом доме, невозможно не задаться вопросом — какой мир готовит нам Дональд Трамп со своим америкоцентричным расчетом.

Asharq Al Awsat (Саудовская Аравия)

Эти резкие слова прозвучали в решающий и опасный для Украины момент. Зеленский планировал попытаться убедить Белый дом предоставить какую-либо поддержку США для обеспечения безопасности Украины от любой будущей российской агрессии. Ожидалось, что Зеленский подпишет историческое экономическое соглашение с США, направленное на финансирование восстановления пострадавшей от войны Украины, — сделку, которая тесно свяжет две страны на долгие годы.

The Times (Великобритания)

Ничего из этого не ожидалось. Два европейских лидера, президент Франции Макрон и сэр Кир Стармер, приехали в Белый дом до Зеленского, чтобы заложить основу для ожидаемой сделки. Это было бы прекращение огня и передача Украиной США половины доходов от ее минеральных ресурсов.

Это, утверждал Трамп, будет достаточной гарантией безопасности. Соединенные Штаты не захотят вторжения России на землю, когда будут заняты поиском всех этих минералов. Если вы не можете рассчитывать на то, что они защитят народ Украины, вы, безусловно, можете рассчитывать на то, что Америка защитит титан, графит и литий. По крайней мере, пока она будут занята их добычей и вывозом.

«Страна» (Украина)

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон закончился грандиозным провалом. Он публично поругался с президентом США Дональдом Трампом, хотя цель визита была обратная: договориться с Вашингтоном о продолжении помощи и гарантиях безопасности. Причем скандал спровоцировал сам Зеленский своей грубостью в отношении вице-президента США Джея Ди Вэнса. До его грубых реплик Трамп и Вэнс вели себя довольно спокойно и уважительно в отношении Зеленского. <...>

Безусловно, Зеленский организует пиар-кампанию, чтобы показать, что в Вашингтоне он защищал интересы нации и что весь народ должен ради выживания объединиться вокруг своего президента (подобные сообщения уже появляются). Также наверняка моральную поддержку окажут некоторые европейские страны и западная «партия войны». Однако сути это не меняет.

Зеленский рассорился с крупнейшим партнером Украины и сделал огромный подарок Владимиру Путину, главная задача которого — лишение Киева американской помощи, что резко ослабит позиции ВСУ на поле боя и, соответственно, кардинально ухудшит переговорные позиции Украины.

Украинский колумнист Андрей Курков для The Guardian (Великобритания)

Зеленский был храбрым, но теперь мы — просители. Трамп и Кремль ясно дали понять, что участие Украины в переговорах между США и Россией не является необходимым или желательным. Как и многое другое, принцип, объявленный Байденом, «Ничего об Украине без Украины», был растоптан. Зеленского вызвали в Белый дом, чтобы подписать, но не говорить.

Трамп добился своего. Он превратил Украину из субъекта в объект, и после этого унижения в Белом доме некоторые украинцы убеждены, что добыча редкоземельных металлов на условиях Трампа превратит нашу страну в «колонию» США.