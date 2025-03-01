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Вильфанд сообщил о потеплении в Москве в начале марта

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Новости Москвы

В начале марта в Москве будет температура на 1-3,5 градуса выше нормы, однако в течение недели в столице будет облачно и пройдут осадки. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация такова, что в субботу температура будет выше нормы на 1 градус, в воскресенье — на 2 градуса, в понедельник — на 2,5, а вторник, среду, четверг — выше нормы на 3-3,5 градуса», — сказал синоптик.

По его словам, температура в столице в будние дни будет достигать плюс 3 градусов, а в воскресенье, 9 марта, она может подняться до плюс 6 градусов.

Однако жителям Москвы и Подмосковья «можно попрощаться с такой хорошей, красивой погодой», так как в выходные и на следующей неделе в городе и области будет облачно, сказал синоптик.

На следующей неделе также будет понижаться атмосферное давление, которое «с субботы до вторника понизится сразу на 20-25 мм ртутного столба», добавил Вильфанд.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

На следующие выходные марта, когда будет отмечаться Международный женский день, Вильфанд прогнозирует температуру от нуля до плюс 3 градусов днем и от минус 1 до минус 6 градусов по ночам.

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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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