Вильфанд сообщил о потеплении в Москве в начале марта

В начале марта в Москве будет температура на 1-3,5 градуса выше нормы, однако в течение недели в столице будет облачно и пройдут осадки. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация такова, что в субботу температура будет выше нормы на 1 градус, в воскресенье — на 2 градуса, в понедельник — на 2,5, а вторник, среду, четверг — выше нормы на 3-3,5 градуса», — сказал синоптик.

По его словам, температура в столице в будние дни будет достигать плюс 3 градусов, а в воскресенье, 9 марта, она может подняться до плюс 6 градусов.

Однако жителям Москвы и Подмосковья «можно попрощаться с такой хорошей, красивой погодой», так как в выходные и на следующей неделе в городе и области будет облачно, сказал синоптик.

На следующей неделе также будет понижаться атмосферное давление, которое «с субботы до вторника понизится сразу на 20-25 мм ртутного столба», добавил Вильфанд.

На следующие выходные марта, когда будет отмечаться Международный женский день, Вильфанд прогнозирует температуру от нуля до плюс 3 градусов днем и от минус 1 до минус 6 градусов по ночам.