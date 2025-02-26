Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходным

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Календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на столичное метеобюро.

В выходные — 1 и 2 марта — синоптики ожидают дневную температуру до плюс 2 градусов, рассказала агентству специалист метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в понедельник, 3 марта, минимальная температура составит до плюс 4 градусов. Таким образом, средние суточные значения окажутся около 0 градусов и выше климатической нормы на 2–3 градуса, заключила Позднякова.

В начале марта в европейской части России возможно небольшое потепление, а температура будет на 1–2 градуса выше нормы, сообщил ранее и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако понижение температуры до минус 10–13 градусов также еще может быть, добавил он.

«Температуры до минус десяти будут понижаться до 20 марта, это нормальное явление», — пояснил синоптик. По его словам, зима еще не закончилась.