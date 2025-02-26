 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходным

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Календарная весна в Москве начнется с положительной температурной аномалии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на столичное метеобюро.

В выходные — 1 и 2 марта — синоптики ожидают дневную температуру до плюс 2 градусов, рассказала агентству специалист метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в понедельник, 3 марта, минимальная температура составит до плюс 4 градусов. Таким образом, средние суточные значения окажутся около 0 градусов и выше климатической нормы на 2–3 градуса, заключила Позднякова.

Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России
Общество

В начале марта в европейской части России возможно небольшое потепление, а температура будет на 1–2 градуса выше нормы, сообщил ранее и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако понижение температуры до минус 10–13 градусов также еще может быть, добавил он.

«Температуры до минус десяти будут понижаться до 20 марта, это нормальное явление», — пояснил синоптик. По его словам, зима еще не закончилась.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Москва прогноз погоды тепло температура
Материалы по теме
Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России
Общество
В Москве зафиксировали температурный минимум года
Общество
Москвичам посоветовали не ждать бурной ранней весны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в домНедвижимость, 15:04
Власти Германии проверили шедший из Петербурга танкер из-за обрыва кабеляПолитика, 15:01
Красивая улыбка с подвохом: какие тренды в уходе за зубами осуждают врачиPro, 15:00
Захарова назвала «парадом клоунов» голосование Евросоюза по Украине в ООНПолитика, 15:00
Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с РасторгуевымСпорт, 14:58
Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходнымГород, 14:57
В РЭО пригрозили штрафом жителю Мытищ за выброшенный на помойку PorscheОбщество, 14:56
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьиСпорт, 14:54
Задержание зама Филимонова оказалось связано с делом экс-мэра ВологдыПолитика, 14:48
В Румынии задержали кандидата в президенты ДжорджескуПолитика, 14:46
Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 дивидендных акцийИнвестиции, 14:40
Как компании сами помогают вирусам-шифровальщикам грабить их: 4 ошибкиPro, 14:36
Чемпионка US Open получит усиленную охрану на турнире в Индиан-УэллсеСпорт, 14:21
Силовики задержали экс-замминистра транспорта ЧаликаПолитика, 14:19