Стало известно о 14-м ребенке Илона Маска

Исполнительный директор корпорации Neuralink, основанной бизнесменом Илоном Маском, Шивон Зилис родила от него четвертого ребенка — сына Селдона Ликурга.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.

Сам Маск ответил на пост эмодзи в виде сердечка.

У Зилис и Маска уже есть трое детей — двое близнецов и годовалая дочка по имени Аркадия. По данным The Independent и Page Six, всего у бизнесмена по меньшей мере 14 детей.

Шивон Зилис 39 лет. В 2015 году она попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории венчурного капитала. С Маском Зилис познакомилась во время сотрудничества со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта, после чего некоторое время работала в Tesla.

В 2021 году Маск назвал низкий уровень рождаемости «одним из самых больших рисков для цивилизации». В декабре 2023-го, выступая на политическом мероприятии в Италии, бизнесмен заявил, что, «если люди не будут рожать детей, нового поколения не будет». По мнению Маска, «демографический коллапс» — самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.