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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили 22 украинских дрона за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили над российской территорией 22 украинских дрона, сообщает Минобороны. Восемь были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской областями, еще два — над Кубанью.

Минувшей ночью в московском аэропорту Шереметьево вводилось ограничение на полеты. Ограничения действовали с 02:41 «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», в 03:45 их сняли. На запасном аэродроме в петербургском Пулково за это время сел один самолет.

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

В ночь на 26 февраля силы ПВО сбили 128 дронов, что стало одной из самых массированных атак за последнее время. Большая часть беспилотников, 83 штуки, была уничтожена над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем, и по одному — над Брянской и Курской областями

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Теги
беспилотники ПВО Минобороны
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