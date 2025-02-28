Силы ПВО сбили 22 украинских дрона за ночь

Фото: Минобороны России / Global Look Press

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО сбили над российской территорией 22 украинских дрона, сообщает Минобороны. Восемь были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской областями, еще два — над Кубанью.

Минувшей ночью в московском аэропорту Шереметьево вводилось ограничение на полеты. Ограничения действовали с 02:41 «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», в 03:45 их сняли. На запасном аэродроме в петербургском Пулково за это время сел один самолет.

В ночь на 26 февраля силы ПВО сбили 128 дронов, что стало одной из самых массированных атак за последнее время. Большая часть беспилотников, 83 штуки, была уничтожена над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем, и по одному — над Брянской и Курской областями