Глава РФПИ назвал перепалку Трампа, Зеленского и Вэнса «исторической»

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал перепалку между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским, назвав ее «историческим» моментом.

Инцидент произошел во время встречи в Белом доме, в итоге Зеленский покинул здание раньше запланированного. Перепалка началась при обсуждении разногласий по вопросу гарантий безопасности для Украины, при этом Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США.

Дмитриев отреагировал на видеозапись дискуссии, опубликованную в соцсети X, отметив ее значимость одним словом — «Историческая».

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Президент США в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским несколько раз повысил голос, заявив, что Киев находится в невыгодном положении. Это произошло после того, как Зеленский усомнился в том, что усилия Вашингтона приведут к прочному миру с Россией.

Украинский президент настаивал на гарантиях безопасности и участии Киева в переговорах, подчеркнув, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно. В ответ Трамп резко заявил, что вести диалог в таком ключе будет сложно, и обвинил украинского лидера в неуважении к Соединенным Штатам.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с США. Документ обсуждался несколько месяцев, Киев отклонил его первоначальный вариант, что вызвало резкие комментарии со стороны Трампа.

В результате Зеленский покинул Белый дом без пресс-конференции, подписание соглашения не состоялось. По информации Fox News, Трамп выгнал президента Украины из резиденции. Позже в своей соцсети президент США написал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.