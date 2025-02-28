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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава РФПИ назвал перепалку Трампа, Зеленского и Вэнса «исторической»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал перепалку между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским, назвав ее «историческим» моментом.

Инцидент произошел во время встречи в Белом доме, в итоге Зеленский покинул здание раньше запланированного. Перепалка началась при обсуждении разногласий по вопросу гарантий безопасности для Украины, при этом Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США.

Дмитриев отреагировал на видеозапись дискуссии, опубликованную в соцсети X, отметив ее значимость одним словом — «Историческая».

Глава РФПИ назвал перепалку Трампа, Зеленского и Вэнса «исторической»
Video

Президент США в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским несколько раз повысил голос, заявив, что Киев находится в невыгодном положении. Это произошло после того, как Зеленский усомнился в том, что усилия Вашингтона приведут к прочному миру с Россией.

Украинский президент настаивал на гарантиях безопасности и участии Киева в переговорах, подчеркнув, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно. В ответ Трамп резко заявил, что вести диалог в таком ключе будет сложно, и обвинил украинского лидера в неуважении к Соединенным Штатам.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с США. Документ обсуждался несколько месяцев, Киев отклонил его первоначальный вариант, что вызвало резкие комментарии со стороны Трампа.

В результате Зеленский покинул Белый дом без пресс-конференции, подписание соглашения не состоялось. По информации Fox News, Трамп выгнал президента Украины из резиденции. Позже в своей соцсети президент США написал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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