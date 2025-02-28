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Пытавшегося дать взятку блогера Wengallbi ранее трижды лишали прав

Ахмед Алиасхабов
Ахмед Алиасхабов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Дагестанского автоблогера Ахмеда Алиасхабова, известного как Wengallbi, которого задержали за попытку дать взятку сотруднику ДПС, ранее неоднократно лишали водительских прав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Согласно информации ведомства, блогер был лишен права управления транспортным средством трижды. Последний раз это произошло в январе 2024 года, когда ему назначили запрет на вождение сроком на 12 месяцев.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

26 февраля в Москве Алиасхабов попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 100 тыс. руб., чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде. Полицейский отказался от денег, после чего блогера задержали.

Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки — ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса. В прокуратуре добавили, что Алиасхабов находился за рулем без водительского удостоверения, а тонировка его автомобиля не соответствовала нормам.

У Wengallbi 3 млн подписчиков на YouTube и 6,6 млн в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Теги
блогеры взятка ДПС вождение в пьяном виде Москва
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