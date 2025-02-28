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Автоблогера из Дагестана обвинили в попытке дать взятку сотруднику ДПС

Автоблогера из Дагестана Wengallbi обвинили в попытке дать взятку сотруднику ДПС
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который попытался дать взятку сотруднику ДПС после того, как его остановили за вождение в пьяном виде. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 26 февраля мужчина, находясь в служебном автомобиле ГИБДД, попытался передать инспектору 100 тыс. руб., чтобы тот не составлял на него протокол об административном правонарушении.

Сотрудник ДПС от взятки отказался, после чего молодого человека задержали. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на дачу взятки — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса.

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В прокуратуре Москвы добавили, что задержанный также управлял автомобилем без водительского удостоверения, а на окнах его машины была тонировка, прозрачность которой не соответствовала требованиям законодательства. В ведомстве уточнили, что мужчину остановили на Кутузовском проспекте, ему 24 года.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что задержанный — автоблогер из Дагестана Wengallbi (настоящее имя Ахмед Алиасхабов). У него 3 млн подписчиков на YouTube и 6,6 млн в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Теги
блогеры взятка ДПС Следственный комитет
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