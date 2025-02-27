В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

В городе Грайвороне в Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал глава в своем телеграм-канале.

От атаки пострадал еще один мужчина — у него многочисленные осколочные ранения головы, спины и конечностей, его госпитализировали.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 25 февраля, украинские беспилотники атаковали сразу четыре населенных пункта в Волоконовском районе Белгородской области. Тогда никто не пострадал. В частности, в одном из сел была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько улиц были временно обесточены.