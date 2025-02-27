 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов за ночь

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«12 БпЛА — над территорией Орловской области, три БпЛА — над территорией Курской области, три БпЛА — над территорией Белгородской области и один БпЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
Политика

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Так, накануне российские военные за 45 минут сбили семь украинских дронов над Крымом. В тот же день днем оборонное ведомство также сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.

В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Минобороны беспилотники ПВО
Материалы по теме
В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
Политика
Над Крымом за 35 минут сбили семь беспилотников ВСУ
Политика
В России сбили шесть беспилотников меньше чем за час
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
В Хабаровске самолет развернули на взлетной полосе из-за состояния пилотаОбщество, 07:41
Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов за ночьПолитика, 07:31
Тарасова сообщила, что Россия выбрала фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 07:30
«Русская сталь» указала на риски для металлургов из-за простоя вагоновБизнес, 07:30
Крупнейшие штрафы Telegram получил за экстремизм и детскую порнографиюТехнологии и медиа, 07:21
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 07:19
Сколько женщин, детей и мужчин отпустил ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 07:17
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
США задумали создать единое командование войск AMERICOMПолитика, 07:09
Гонка гигантов: почему акции США проигрывают европейским — BlackRockPro, 07:00
Власти предложили «рычаг понуждения» для компаний с теневой занятостьюЭкономика, 07:00
Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детейОбщество, 06:00
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалютеТехнологии и медиа, 06:00
Конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт и день в честь ТрампаПолитика, 05:54
Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного судаПолитика, 05:27