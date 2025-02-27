Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов за ночь
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«12 БпЛА — над территорией Орловской области, три БпЛА — над территорией Курской области, три БпЛА — над территорией Белгородской области и один БпЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Так, накануне российские военные за 45 минут сбили семь украинских дронов над Крымом. В тот же день днем оборонное ведомство также сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.
В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников.
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