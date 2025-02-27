Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами

Минобороны сообщило о перехвате 19 дронов за ночь

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«12 БпЛА — над территорией Орловской области, три БпЛА — над территорией Курской области, три БпЛА — над территорией Белгородской области и один БпЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Так, накануне российские военные за 45 минут сбили семь украинских дронов над Крымом. В тот же день днем оборонное ведомство также сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.

В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников.