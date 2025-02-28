Водитель въехавшего в людей автобуса рассказал о плохом самочувствии

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Водитель автобуса, протаранившего остановку в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал, что перед аварией почувствовал себя плохо. Об этом сообщает в телеграм-канале районная администрация.

По словам водителя, он беспрепятственно совершил три поворота, однако на четвертом уже не смог управлять транспортным средством.

В результате аварии движение автобусных и троллейбусных маршрутов в Московском районе Петербурга было задержано на 30 минут. Власти заверили, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

По информации телеканала «78», за рулем автобуса находился 55-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге с 2011 года. В городе у него семья и дети.

— Зеленый загорелся, я повернул, дальше отключился — не помню, что было. Скорее всего, сознание потерял, сейчас нахожусь в шоковом состоянии. Ехал вроде спокойно, не знаю. С июня 2022 года работаю.

— Как с режимом отдыха?

— Нормально, до этого был перерыв, поспал минут 50.

— А врачи вас осмотрели?

— Нет, никто ничего не сказал, врачи не осматривали, — поделился с телеканалом водитель автобуса.

Авария с участием автобуса произошла 28 февраля около 15:20 на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге. Водитель маршрута № 147 потерял управление, после чего автобус столкнулся с семью автомобилями и выехал на тротуар.

В результате ДТП погибла женщина-пешеход, находившаяся в тот момент на тротуаре. Число пострадавших уточняется.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.