Один человек погиб в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с автобусом в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Столкновение произошло 22 февраля около 1:15 по местному времени (21:15 мск) на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По данным ГАИ, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, мужчина-пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что в автобусе находились 13 пассажиров, однако пока они не обращались за помощью в больницу.

Ранее в феврале в Волховском районе Ленинградской области на автодороге Паша — Кондега произошло ДТП с лесовозом и пассажирским автобусом.

Водитель автобуса погиб, двоих пассажиров доставили в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).