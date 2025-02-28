В ОАЭ для точного определения начала Рамадана привлекут дроны с ИИ

Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) применят дроны с искусственным интеллектом (ИИ) для наблюдения за появлением полумесяца, определяющего начало священного месяца Рамадан в 2025 году. Об этом сообщает журнал What`s On.

По мнению издания, этот метод позволит повысить точность определения времени и минимизировать ошибки.

В 2025 году священный месяц Рамадан в России начнется с заходом солнца 28 февраля и завершится вечером 29 марта. Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста, состоится 30 марта. В ряде регионов России, включая Башкирию, Татарстан, Кабардино-Балкарию и Дагестан, этот день объявлен выходным. По мусульманскому календарю, начало месяца определяется по первому появлению Луны в виде узкого серпа после новолуния. Поскольку наблюдения зависят от географического расположения, точное время начала Рамадана может незначительно варьироваться. В ряде стран, таких как ОАЭ, Египет, Судан и Тунис, дату начала поста утверждают на государственном уровне.

Комитет по наблюдению за луной Рамадана, действующий под эгидой Совета по фетвам ОАЭ, проведет наблюдения вечером 28 февраля 2025 года, что соответствует 29 числу месяца Шаабан 1446 года по Хиджре.

Ожидается, что использование дронов обеспечит более точные данные и повысит эффективность определения времени начала Рамадана.

По словам главы комиссии РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, митрополита Калужского и Боровского Климента, русская православная церковь (РПЦ) стремится выработать взвешенный подход к технологии ИИ, требующей особого этического осмысления. Он подчеркнул, что главная проблема — не сама технология, а попытки наделить ИИ статусом морального субъекта.

Митрополит Климент отметил, что для РПЦ неприемлемо признание ИИ моральным субъектом, несущим ответственность за свои решения. По его мнению, представления о превосходстве ИИ и необходимости человеку учиться у машин недооценивают личность, обладающую богоподобием.