Суд в Челябинске арестовал начальника службы закупок зерна «Макфы»

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Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца начальника службы закупки зерна АО «Макфа» Ивана Тофана за покушение на получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что Тофана заключили под стражу до 27 апреля 2025 года.

Накануне, 27 февраля, силовики задержали начальника службы закупки зерна и директора по закупкам и снабжению «Макфы» Владлена Паршина.

Следователи считают, что с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года топ-менеджеры «Макфы» собирались получить не менее 16 млн руб. от представителя коммерческой организации «за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы». Их задержали после передачи части взятки через посредника.

Агропромышленная группа «Макфа» возникла на базе основанной в 1937 году Челябинской макаронной фабрики. Позднее группа слилась с местным комбинатом хлебопродуктов и была переименована в «Макфу».

Компания возглавила российский рынок макаронных изданий и муки и вошла в пятерку мировых производителей макарон. Сегодня ее производства размещены в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае.