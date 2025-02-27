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В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»

В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы» Владлена Паршина
Силовики задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина. По данным источников 74.ru, предварительной причиной стало дело о взятке. Он начал работу в компании до ее национализации
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинске силовики задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина, передает 74.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Макфе» не уточнили причин задержания. Источники 74.ru назвали предварительной причиной дело о взятке.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС
РБК направил запрос в офис АО «Макфа», обратился за комментарием в управление СК по Челябинской области.

Агропромышленная группа «Макфа» появилась на базе основанной в 1937 году Челябинской макаронной фабрики. В результате слияния последней с АО «Сосновский комбинат хлебопродуктов» в 2001 году было создано АО «Макфа». Компания возглавила российский рынок макаронных изданий и муки и вошла в пятерку мировых производителей макарон. Ее производства находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае. В мае 2024 года активы «Макфы» были переданы государству по иску Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве сочли «коррупционной» деятельность компании, так как ее бенефициары — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — одновременно были представителями власти и занимались бизнесом. Совладельцы предприятия с позицией Генпрокуратуры не согласились и оспаривают ее в судах.

Паршину 54 года, он начал работать в «Макфе» еще при прежних собственниках. В 2016 и 2017 годах попал в рейтинг лучших директоров по закупкам в России по версии агентства AK&M. По данным 74.ru, до этого Паршин являлся сотрудником правоохранительных органов.

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